Giornata del Naso Rosso VIP 2020: mai così tecnologica

“E’ vero non si può fare assembramento, ma nei cuori si. E’ vero che ci vuole la mascherina, ma noi eravamo già pronti! Perchè rimandare una super festa se la tecnologia ci viene in aiuto?” – è questo l’invito dei clown di corsia dell’Associazione VIP – Viviamo In Positivo Onlus che anche quest’anno scenderanno in piazza, ma in una piazza virtuale.

L’appuntamento è per il prossimo 17 maggio, domenica. In diretta facebook e instagram, si susseguiranno spettacoli di giocoleria e magia, alla fine anche le favole della buonanotte.

Ecco i link utili per seguire la diretta da casa: VIP Messina Facebook

VIP Messina Instagram