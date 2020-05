La Uil Medici torna a chiedere lo sdoppiamento dell’ospedale di Barcellona

Far coesistere nell’ambito del presidio ospedaliero di Barcellona due area separare, una dedicata ai pazienti Covid-19 e l’altra a tutte le patologie che nulla hanno a che vedere con il Coronavirus.

La richiesta in tal senso è stata rilanciato anche una volta dal responsabile della Uil-Fp, Pippo Calapai, e del responsabile di presidio della Uil Medici Paolo Calabrò.

“I recenti dati epidemiologici e del forte contenimento della pandemia covid 19 confermano che per fortuna non ha raggiunto i livelli temuti nella regione siciliana ed in particolare nella provincia di Messina. In considerazione anche che le patologie acute non covid rappresentano una percentuale rilevante, sottovalutate in questo periodo a discapito della salute dei cittadini, riteniamo doverosa la seguente riflessione e proposta. Seguendo la logica di quanto sta avvenendo al Policlinico di Messina, dove si è cercato di far convivere percorsi covid e non covid, si ritiene che l’ospedale di Barcellona P.G. abbia tutti i requisiti strutturali perché la unitò operativa di malattie infettive, ubicata in un’ala diversa dal corpo centrale, possa avere un percorso proprio rispetto alla parte restante dell’ospedale, che ritornerebbe ad essere non covid con il ripristino di tutti quelli reparti ed i servizi (in primis la cardiologia) trasferiti recentemente a Milazzo. A rendere più concreta l’ipotesi prospettata vi è anche la disponibilità di locali adiacenti a quelli dove è allocata malattie infettive per creare una radiologia da utilizzare esclusivamente per pazienti covid 19. Si crede che quanto auspicato possa andare nella giusta direzione al fine di salvaguardare quella fascia di ipotetici pazienti covid proteggendo comunque la maggior parte di pazienti non covid, che necessitano di trattamenti in urgenza od emergenza”.