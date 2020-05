Richiesta al Rettore di Messina la laurea ad honorem per Lorena Mangano

L’Associazione “Donare è Vita Onlus” di Messina ha chiesto all’Università di Messina di conferire la laurea ad honorem in Scienze Motorie, Salute e Sport a Lorena Mangano.

La ragazza, originaria di Capo d’Orlando, morì nel giugno 2016, all’età di 23 anni, per le gravi ferite riportate in un devastante incidente che l’aveva vista arrivare al Policlinico di Messina in condizioni gravissime. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la Panda di Lorena Mangano è stata investita da un’Audi, guidata da un finanziere, trovato positivo all’alcol test che, secondo quanto appurato da alcune testimonianze, procedeva a velocità sostenuta.

La richiesta avanzata dal presidente della onlus messinese, Gaetano Alessandro, rappresentare un piccolo riconoscimento per la scelta della famiglia di Lorena Mangano, che hanno esaudito la volontà della ragazza di donare i suoi organi

“Secondo noi – scrive Gaetano Alessandro nella sua lettera al Rettore Salvatore Cuzzocrea – la laurea ad honorem è un atto dovuto a Lorena ed alla sua famiglia per il gesto d’amore dell’aver donato ciò che di più caro gli era stato sottratto, dando un’ulteriore possibilità di “vita” ad altre persone e dimostrando il loro immenso amore verso il prossimo. Tenuto conto che anche il Magnifico Rettore, promuove e sostiene il tema della donazione, siamo certi che tale richiesta possa essere accolta. Una laurea ad honorem in memoria di Lorena potrebbe essere un’iniziativa per ricordare la giovane, ma soprattutto potrebbe essere un gesto di conforto per la famiglia, per l’atto che hanno voluto, cioè quello di donare ciò che di più caro gli era stato sottratto. Ritengo che questo atto sia dovuto a Lorena, a tutti i suoi cari, ma soprattutto alla città di Messina ed ai messinesi perché ancora oggi, abbiamo un debito nei confronti di questa famiglia”.