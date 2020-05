L’ass. Tommaso Pino: “La pulizia del cimitero è ripresa lunedì scorso. Non abbiamo riscontrato file all’ingresso”

L’assessore Tommaso Pino, con delega al cimitero, ha voluto esprimere la posizione dell’amministrazione sulle critiche mosse dal movimento Città Aperta sulla gestione della riapertura del luogo sacro.

“Agli uffici comunali – afferma – in queste prime giornate di riapertura non sono stati riscontrati all’ingresso del cimitero, dove gli addetti hanno gestito il contigentamento delle persone che rendevano visita ai loro defunti. Non ci sono state file chilometriche e la conferma è arrivata anche da alcuni commenti dei vostri lettori. Sulla pulizia confermo che un servizio straordinario è stato attivato da lunedì scorso. Stiamo lavorando per bonificare i viali e le tombe, pronti ad accogliere le segnazione dei cittadini per provare a migliorare il decoro del cimitero”.