Covid-19 e Praticanti Avvocati: da Messina la richiesta di esenzione dalla quota annuale

Sollevare i giovani professionisti dall’onere di pagamento relativo al contributo annuale di iscrizione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza: è la richiesta che proviene da praticanti e avvocati neo iscritti di Messina.

“Come è noto – spiegano Dario Carbone, Angela Allegra, Angela Russo e Carmen Fugazzotto, portavoce del nutrito gruppo di oltre 120 tra praticanti e giovani avvocati che hanno sottoscritto la richiesta – tra le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid -19 rientra sicuramente lo stato di incertezza in cui versano i praticanti Avvocati circa l’esito dell’esame scritto di abilitazione alla professione forense sostenuto nel mese di dicembre 2019. Dal momento che, allo stato attuale, risultano sospese le correzioni degli elaborati secondo il combinato disposto dei D.L. 18/20 e 22/20 e potrebbero, verosimilmente, esserci ripercussioni sullo svolgimento della prossima sessione di esame, chiediamo al Consiglio dell’Ordine di sgravarci dal pagamento del contributo annuale. Si sottolinea, tra l’altro, che i medesimi praticanti Avvocati, cosi come parte degli Avvocati neo iscritti e da poco abilitatisi alla professione, sono stati tenuti fuori dalla platea dei beneficiari dei “bonus” governativi predisposti con il sopracitato D.L 18/20. e, a meno di improbabili novità, lo saranno anche dal successivo intervento normativo c.d. “Decreto Aprile”, subendo un importante pregiudizio che si somma alle note difficoltà connesse all’inserimento nel mondo della professione forense.”

“È proprio per questo che – concludono – consci dell’impegno sempre profuso dal Consiglio dell’Ordine nel prendere in considerazione le istanze provenienti dai giovani colleghi, riteniamo opportuno ed apprezzabile un sostegno in favore dell’Avvocatura che verrà, particolarmente fragile in questo momento storico e speriamo che la nostra richiesta possa essere favorevolmente accolta.”