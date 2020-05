Città Aperta segnala criticità al cimitero: file all’ingresso e degrado lungo i viali

Il Movimento Città Aperta ha raccolto le tante lamentele dei cittadini che hanno ripreso a frequentare il cimitero comunale. Sono segnalate in una nota le lunghe file davanti all’unico ingresso della luogo sacro e le condizioni di degrado in cui versano i viali e le tombe all’interno dello stesso cimitero.

“Oggi 9 maggio – si legge in una nota – per visitare i propri cari, si può accedere solo dall’entrata principale. Si crea di conseguenza una fila chilometrica di automobili. Come se non bastasse dal lato San Paolo è attiva solo una fontana per poter prendere l’acqua e provoca assembramenti e disagi infiniti ai cittadini che si recano in quella zona. Domani è domenica e coincide anche con la festa della mamma. E’ prevedibile un’aumento delle visite al cimitero e queste criticità saranno più evidenti. Sul decoro stendiamo un pietoso. Chiediamo che l’amministrazione si attivi immediatamente per limitare i rischi sanitari ed i disagi a chi si recherà in visita al cimitero. A nostra parere siamo davanti all’ennesima dimostrazione di una gestione dell’emergenza e dell’ordinario senza nessuna programmazione”.