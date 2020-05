Vigili del Fuoco di Messina donano alimenti ai cittadini più bisognosi

I vigili del Fuoco di Messina, in collaborazione con la Croce Rossa di Messina, hanno fornito delle derrate alimentari a tutti i cittadini che in questo periodo si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Il progetto nasce con lo scopo di intensificare, su tutto il territorio nazionale, l’inclusione sociale e la qualità della vita delle persone con fragilità e che soffre maggiormente gli effetti della crisi. Tra i servizi predisposti ci sono la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.