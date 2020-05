S.O.M.S. Barcellona, l’appello di Castellano: “Uniamoci per la raccolta alimenti e generi di prima necessità”

La Federazione Italiana della Mutualità, nel corso della crisi dettata dall’ emergenza COVID-19, ha offerto un ventaglio di aiuti ai soci, gli assistiti e alla cittadinanza tutta.

Tra le società di mutuo soccorso storiche e territoriali che si sono attivate per iniziative di aiuto ai propri soci e alla collettività è presente quella di Barcellona P.G. del presidente Filippo Castellano, punto di riferimento importante per chi ha manifestato le proprie difficoltà e necessità di aiuto durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Castellano, alla luce della circolare del Consiglio dei Ministri del 26 aprile del 2020, ha dichiarato : “La recente circolare del governo che vede le società di mutuo soccorso legittimamente rientrare nel terzo settore, ci spinge ancor di più a proseguire la nostra attività di raccolta di generi alimentari per offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà; proprio per questo la sede di Barcellona sarà punto di raccolta di generi alimentari tutti i giorni dalle ore 10:00 – 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00. La distribuzione di quanto donato dalla bontà dei miei concittadini avverrà tutti i sabati dalle ore 17.30 alle 19.00, sarà possibile registrarsi e l’ entrata avverrà in tutta sicurezza uno alla volta e muniti di mascherine e guanti. Il mio appello é pertanto quello di darci una mano nella raccolta di generi alimentari, affinché si possano aiutare quante più famiglie abbiano bisogno di beni di prima necessità”.