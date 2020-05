Oliveri, il giovane Giuseppe Ravidà nominato esperto in “Social media Marketing”

Il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera ha nominato il giovane Giuseppe Ravidà per il ruolo di esperto in social media marketing.

“Si tratta di un riconoscimento doveroso – afferma il primo cittadino – nei confronti di un ragazzo che in questi mesi ha saputo valorizzare i profili social collegati all’amministrazione comunale di Oliveri. Le nostre pagine sono tra le più seguite tra quelle riconducibili a enti pubblici anche a livello nazionale ed abbiamo valutato necessario potenziare l’utilizzo dei mezzi social ai fini di veicolare in maniera agevole ed efficace l’immagine del comune di Oliveri. La professionalità e la qualità con cui è curata la nostra pagina Facebook, per esclusivo merito di Giuseppe Ravidà, è osservata con sentimento di ammirazione da parte dei Comuni limitrofi, tanto che più volte hanno richiesto di indicarci il nominativo della persona che la gestisse. Considerata l’incondizionata stima e piena fiducia che ripongo in Ravidà, nonché l’evidente trasporto e passione con cui si dedica alla comune causa di promuovere il nostro territorio, gli abbiamo conferito l’incarico di esperto”.