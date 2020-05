I residenti di via Dalla Chiesa bloccano l’isola ecologica: “E’ una discarica”

I residenti di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che collega la via Cairoli con via on. Martino, hanno messo in atto un protesta pacifica, bloccando temporaneamente il posizionamento dell’isola ecologica della differenziata. Il motivo è semplice. Gli abitanti della zona lamentano infatti il degrado provocato dal cassone, trasformato quotidianamente da incivili in una discarica a cielo aperto.

Esasperati dalla situazione, dopo inascoltate lettere inviate all’ufficio reclami del Comune, hanno deciso di bloccare tutto, chiamando la Polizia municipale e la Polizia di stato. L’obiettivo era chiedere un confronto con il vicecomandante dei polizia municipale Salvina Genovesi, con il responsabile ufficio ambiente Carmelo Perdichizzi, con l’assessore all’ambiente Tommaso Pino e con i responsabili della società Dusty che gestisce il servizio. La tenente Genovesi e l’ing. Perdichizzi hanno avuto un confronto direttamente sul posto con i residenti, mentre con l’assessore Pino c’è stato un successivo incontro a Palazzo Comunale. I residenti dopo aver potuto esprimere la loro preoccupazione hanno interrotto la protesta, consentendo di posizione l’isola ecologica. In questa fase è stata la polizia municipale a verificare il corretto conferimento dei rifiuti, riscontrando errori nella differenziazione dei rifiuti da parte di alcuni cittadini.

Si tratta di un ultimo atto di una situazione di disagio che già negli anni era stata più volte segnalata. Numerose sono state le lettere dei residenti agli uffici comunali per chiedere controlli più stringenti sulla zona, così da evitare la creazione di vere discariche a cielo aperto. Questa è l’ultima comunicazione inviata: “E’ noto a tutti ormai che l’isola ecologica di via Carlo Alberto Dalla Chiesa è diventata un gigante “ex cassonetto”, in cui si è liberi di sversare tutti i giorni ogni tipo di rifiuto indifferenziato e non solo. Alla già brutta abitudine della stragrande maggioranza dei cittadini, si aggiunge l’intervento degli operatori Dusty, che puntualmente svuotano l’isola in loco sversando tutti i comparti, in teoria di diversa natura, insieme nello stesso compattatore. Allo stato attuale i cittadini del quartiere e le importanti attività commerciali sono stanchi e sul piede di guerra, in quanto in piena emergenza coronavirus, i rifiuti vengono abbandonati ai lati dell’isola stracolma e vi permangono per giorni fin quando il sottoscritto e gli esasperati vicini di casa hanno segnalano alla polizia municipale e alla Dusty la creazione di una vera e propria discarica. Questi cumuli da cui fuoriesce pergolato, che si è ormai infiltrato nell’asfalto ed ha creato l’aria irrespirabile, sono la causa di presenza di insetti, topi e zanzare. Ad aggravare irrimediabilmente la situazione si aggiunge l’impossibilità di uscire con la propria auto dallo stallo parcheggio di fronte all’area dedicata all’isola, perché i cumuli di spazzatura abbandonata ai fianchi della stessa e non raccolti al termine dell’orario previsto, ostruiscono l’uscita, impedendo così un normale cittadino ad uscire con la propria auto per andare a lavoro o per urgenze durante le giornate intere. Ciò configura anche un ipotesi di reato. La descrizione sopra riportata e’ documentata con foto e verbali della polizia municipale che in data 05/05/2020 e 06/05/2020 è intervenuta su richiesta dei proprietari auto, constatando l’incresciosa situazione, che si è prorogata fino a tardo pomeriggio (dalle 8 del mattino) fin quando si è provveduto a liberare il passaggio dai rifiuti. Si richiede dunque in maniera urgente la rimozione dell’isola ecologica dall’attuale postazione, poiché non rispetta alcun criterio di sicurezza per la salute dei cittadini, la libertà di uscire con la propria auto dallo stallo parcheggio”. Oltre ad informare la polizia municipale, l’ufficio relazioni con il pubblico e la Dusty, i residenti hanno preannunciato un esposto alla Procura di Barcellona per accertare eventuali responsabilità.