Feriti in una lite fra loro due detenuti del carcere di Barcellona

Due detenuti sono rimasti feriti tra di loro, questa mattina, durante il Passeggio del V Reparto detentivo del carcere di Barcellona. Dopo l’episodio si sarebbero verificati momenti di tensione con aggressione e ferimento di un recluso. Si è poi innescata la protesta collettiva dei restanti compagni di detenzione contro l’aggressore recluso, un messinese di 24 anni che ha utilizzato una lametta, ferendo sotto l’occhio sinistro un altro detenuto coetaneo, originario di Lentini. L’episodio si è verificato intorno alle 10 ed l’uomo aggredito è stato trasportato al Pronto Soccorso per suturare le ferita.

Gli altri detenuti, che in quel momento erano presenti nel cortile passeggio, per usufruire dell’ora d’aria, hanno cercato di forzare le serrature, cercando di gettare a terra i cancelli di sbarramento, con la chiara volontà di raggiungere l’aggressore del loro compagno, si presume per una forma di vendetta nei suoi confronti.

L’alta professionalità, la fermezza e la qualità operative del personale della polizia penitenziaria, in particolare del Capo Posto e degli Agenti del pronto intervento ha bloccato l’azione criminosa collettiva, isolando i manifestanti dall’aggressore ed evitando situazioni che potevano anche sobillare l’ordine e la sicurezza interna del Penitenziario Barcellonese.

Alla base del litigio ci sarebbero piccoli screzi interni nei rapporti interpersonali tra aggressore e aggredito. La vittima come detto ha riportato la peggio con una ferita da lametta, sotto l’occhio, mentre l’aggressore ha riportato una lussazione alla spalla. Quest’ultimo ha nascosto abilmente la lametta e con questa ha poi procurato la lesione, sotto ferendo gravemente il compagno sotto l’occhio tanto da indurlo alle immediate cure e intervento sanitario ospedaliero.

“La situazione – afferma Domenico Mastrulli del sindacato FS-COSP – nel Carcere di Barcellona sembra in allerta per quanto accaduto. Si tratta di un carcere che da diversi e forse anche troppi mesi balza negativamente alle cronache giornalistiche e televisive per il susseguirsi di gravi episodi di intolleranza al regolamento e violazioni delle norme penali. La Polizia Penitenziaria lamenta turni di 8 ore, che si succedono a volte senza riposo psico-fisico e servizi con elevato carico di lavoro, occupando più posti di servizio contemporaneamente e a rischio anche diritti basilari contrattuali come le ferie e il congedo”.

La FS-COSP esprime amarezza e sgomento anche da parte del Delegato nazionale Responsabile della Sicilia Litto Italiano Lettiero che definisce preoccupante la situazione nel carcere di Barcellona: “Il mancato ascolto della “voce” sindacale da parte delle istituzioni sovra ordinate, quale il DIPARTIMENTO sulla copiosa documentazione trasmessa per gli eventi critici di notevole gravità accaduti in questi ultimi 12 mesi e la situazione di stallo amministrativo e organizzativa invocano urgenti provvedimenti sull’intero penitenziario e l’assegnazione di almeno ulteriori 50 (cinquanta) unità di polizia di imminente uscita dal 177 corso di formazione o dalle graduatorie nazionali per mobilità della Polizia Penitenziaria”. A fare da eco al grido d’allarme lanciato dal sindacalista anche la SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE FS-COSP, sollecitando pertinente attenzione da parte del nuovo Centrale Vertice Dipartimentale e invita il Vice Capo del Dipartimento dottor TARTAGLIONE a risolvere la questione BARCELLONA,