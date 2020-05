Fase 2, Forza Italia Giovani chiede la riapertura di ristoratori, centri estetici e parrucchieri

Con l’inizio della fase 2, in Sicilia si è registrato un netto calo dei positivi al Coronavirus e un aumento considerevole dei guariti. Il Governo è alle prese anche con il nodo delle riaperture di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri. A seguito di varie manifestazioni di protesta da parte di parrucchieri ed estetiste, che hanno sottolineato il profondo stato di disagio in cui versano, il Coordinamento regionale di Forza Italia Giovani chiede di anticipare la riapertura di queste attività rispetto alla data prefissata dall’esecutivo e indicata nell’ultimo Dpcm.

“Fermo restando che dobbiamo restare vigili per evitare di ripiombare in ulteriori restrizioni, recepiamo la proposta del Coordinamento regionale di Forza Italia Giovani, la quale punta l’obiettivo su quelle attività commerciali ancora chiuse, che stanno vivendo un dramma economico e sociale. Stiamo parlando di bar, centri estetici, barbieri e parrucchieri, che garantiscono una considerevole fetta di occupazione in Sicilia”. Questo è quanto ha affermato il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone che aggiunge: “Ringraziando i nostri giovani, dal Gruppo di Forza Italia all’Ars, ci impegneremo a trasmettere al Governo regionale la richiesta di apertura delle sopra citate attività commerciali, puntando alla pratica delle prenotazioni per scongiurare il rischio assembramenti. Resta il fatto che per l’apertura dovranno essere garantite le norme vigenti in materia di sicurezza: mascherine, guanti, visiere, sanificazione di locali e strumenti di lavoro”.