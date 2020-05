Annullato il flash mob dei Carboni Attivi: “Attendiamo le decisioni delle istituzioni”

L’Associazione Carboni Attivi, costituitasi il 24 aprile 2020 a tutela degli interessi di cittadini, imprese, partite IVA e liberi professionisti, ha deciso di annullare il flashmob “EXIT ITALY”. L’iniziativa era programmato per domani sabato 9 maggio alle 10 presso la frazione San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina).

“Il nostro statuto e la nostra piattaforma programmatica – dichiara il Presidente Aurelio Coppolino – descrivono chiaramente un approccio concreto, portatore di spunti e di proposte legislative frutto di approfondito lavoro dell’area fisco ed economia, unitamente a tutte le altre dell’associazione. Avevamo programmato il flashmob “Exit Italy” per sollecitare l’opinione pubblica sui continui ritardi. A titolo d’esempio il 16 di maggio – per il terzo mese consecutivo – non verrà erogata la cassa integrazione che era stata annunciata. Al contempo, non possiamo non registrare le ultime dichiarazioni pubbliche in queste ore di rappresentanti del Governo Conte che annunciano un “rilancio” (anche sul tema dell’immigrazione) e quindi, nell’Assemblea tenutasi ieri sera, abbiamo deciso di deliberare l’annullamento dell’evento in attesa di concreti risvolti istituzionali e legislativi. Lunedì sera Carboni Attivi si riunirà per nuova Assemblea”.