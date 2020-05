Ivan Bertolami e il duo Imbesi Zangarà protagonisti di ‘Isolani in quarantena’, oggi alle 19

Prenderà il via oggi alle ore 19.00 sui canali di Puta Radio Tv la nuova rubrica condotta dalla nostra giornalista Cristina Saja, dal titolo ‘Isolani in quarantena’.

Il format che prevede poche dirette, anche sui social, mira ad accendere un grande faro sul mondo dell’arte, mettendo in luce talenti affermati ed emergenti delle isole, con particolare cura nei confronti di siciliani, sardi ed eoliani, per sconfiggere il pregiudizio della precarietà delle carriere artistiche. La pandemia ci ha insegnato che tra i beni essenziali, oltre agli affetti, vanno annoverate le nostre passioni più grandi che comprendono ogni forma di creatività esistente, realizzata grazie all’ingegno dell’uomo

Quante volte durante questo lockdown ci siamo ritrovati ad ascoltare musica, a guardare film o serie tv, a scoprire le bellezze custodite nei nostri musei che magicamente sono online e ad accesso gratuito? Quante volte instagram, facebook, tiktok ed ogni social esistente ci hanno ricordato quanto sono divertenti e inimitabili coloro che fanno dell’arte, della cultura, del cinema, del teatro, un mestiere? Ma adesso che il lockdown è appena terminato, si pensa ad una possibile ripartenza, si fanno prove di convivenza con il virus e i settori che dovranno rimboccarsi le maniche sono davvero molti. Tutta l’economia è in ginocchio, ma gli italiani sanno esattamente come fare ironia e poesia, hanno una certa confidenza col dolore e sono bravi ad attraversarlo, maneggiarlo con cura per trasformarlo in un futuro migliore e possibile.

Attori, scenografi, musicisti, cantanti, fumettisti, disegnatori, ballerini, scrittori, registi, teatranti e isolani: queste qualità accomuneranno gli ospiti della rubrica che inizia oggi con fiori all’occhiello della nostra città e con tre dei nostri collaboratori. Oltre a Cristina, infatti, saranno ospiti il duo Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà che curano per noi la rubrica ‘Musica e Spettacoli’. Insieme a loro, un talento di casa nostra: Ivan Bertolami.



Carmelo Imbesi, Carmen Zangarà e Ivan Bertolami

Dalla Sardegna, invece, risponde alla chiamata il comico, attore, performer ed educatore Nicola Virdis che nel 2014 è stato protagonista di una nostra partnership con VIP-Viviamo In Positivo Onlus Messina e ha portato il suo “Quello che i nerd non dicono” al Teatro Trifiletti di Milazzo e in giro per i teatri delle scuole del comprensorio. Ultimo, ma non certo per importanza, questo pomeriggio arricchirà l’appuntamento di Puta Radio Tv un altro sardo: Fabio Loi, scenografo, costumista, fotografo e – come ama definirsi lui – “ragazzo di campagna”.



Nicola Virdis e Fabio Loi

Un’ora per trascorrere del tempo in allegria, divertendosi e conoscendo i talenti di un’Italia che ha solo voglia di ripartire più forte diprima e rialzarsi a schiena dritta e sguardo all’insù.

Sarà possibile seguire la diretta qui:

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/putaradio

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Teleputaradio

APP SMARTPHONE E SMART TV: https://play.google.com/store/apps/details…

DIGITALE TERRESTRE: Canale 611