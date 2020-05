Dal 18 maggio tornano le messe in chiesa, accordo tra CEI e Governo nazionale

E’ stato firmato stamattina a Palazzo Chigi il protocollo per consentire dal 18 maggio ai fedeli di tornare in chiesa per assistere alle messe.

L’intesa è stata sottoscritta dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Secondo quanto previsto nell’intesa ci saranno ingressi contingentati, che sarà obbligatorio accedere con la mascherina. Non potranno entrare coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone sarà il parroco ad individuare la capienza massima all’interno della chiesa o della cappella. All’ingresso ci saranno alcuni volontari o collaboratori che favoriranno l’accesso e l’uscita e vigileranno sul numero massimo di presenze consentite. In ogni caso bisognerà evitare ogni forma di assembramento.

Durante la messa per distribuire la comunione il celebrante, o il ministro straordinario dell’eucaristia, dovrà igienizzare le mani e indossare i guanti e la mascherina, avendo cura di non venire a contatto con le mani dei fedeli. Si raccomanda inoltre di distinguere, ove possibile, porte di ingresso e porte di uscita, da lasciare sempre aperte, cosicché i fedeli non debbano toccare le maniglie. Nell’afflusso e nel deflusso la distanza tra i fedeli sia di un metro e mezzo. Mentre durante la celebrazione sarà sufficiente un metro.

Le acquasantiere resteranno vuote e non ci si scambierà il segno della pace. Il documento chiede inoltre che si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni.

Tutte queste disposizioni si applicano anche alle altre celebrazioni diverse da quella eucaristica dal battesimo al matrimonio, dall’unzione degli infermi ai funerali. Le cresime e le prime comunioni sono per il momento rinviate. La confessione si potrà svolgere in luoghi che garantiscano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.

“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha chiarito Conte – esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con i fedeli avvenga nella maniera più sicura”.

L’accordo è arrivato dopo le protesta della Cei, che aveva sollevato anche il problema dell’impossibiltà di garantire la libertà di culto. “Il protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia – sottolinea il cardinale Bassetti – in cui ciascuno ha fatto la sua parte con responsabilità. Da parte della Chiesa c’è stato l’impegno a contribuire al superamento della crisi in atto”. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha aggiunto: “Il lavoro fatto insieme ha dato un ottimo risultato. Analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre confessioni religiose”.