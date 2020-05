Un caffè con i Carboni Attivi: “Insieme per far sentire il nostro grido d’aiuto”

L’associazione Carboni Attivi, nata un mese fa, mette insieme commercianti, partite Iva e professionisti, che in questo momento di emergenza economica, legata anche al Coronavirus, si sono uniti per far sentire più forte il loro grido d’allarme.

Dopo la formale costituzione, il gruppo presieduto dal dott. Aurelio Coppolino ha avviato una serie di iniziative, sia a livello istituzionale, attraverso un confronto aperto con i rappresentanti del governo nazionale e regionale, sia a livello territoriale, con un flash-mob EXIT ITALY, organizzato sabato mattina dalle 10 a Gioiosa Marea, con partecipanti che arriveranno via mare da Milazzo, Portorosa, Lipari e Capo d’Orlando.

L’associazione Carboni Attivi ha raccolto in una lettera aperta (CLICCA PER LEGGERE) le istanze e gli obiettivi degli aderenti.

Per presentare il progetto abbiamo dedicato una puntata del format “Un caffè con… 24live”, con l’intervento del presidente Aurelio Coppolino e dell’avvocato Luigi Murciano, esperto di diritto societario e docente all’università di Pisa. Buona visione: