Saija (Pd): “Sdoppiare il Covid-Hospital, Malattie infettive sia polo d’eccellenza”

Il consigliere comunale di Pd, Giuseppe Saija, ha chiesto al sindaco Roberto Materia di sollecitare al livello regionale lo sdoppiamento dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Allo stesso tempo propone di riservare al reparto di Malattie Infettive il ruolo di polo d’eccellenza, premiando l’impegno profuso durante l’emergenza Covid-19.

“I dati che giungono dal Cutroni Zodda sull’attività del Covid hospital di Barcellona evidenziano la necessità di riconvertire nuovamente la struttura sanitaria al suo originario ruolo, creando in un’ala un solo reparto Covid e restituendo al Cutroni Zodda i reparti soppressi o accorpati all’ospedale di Milazzo. Dalla sua riconversione in ospedale dedicato esclusivamente alla patologia Covid 19, il presidio barcellonese ha trattato un totale di 69 pazienti contaminati, compresi i 13 malati deceduti”. Partendo della proposta di sdoppiamento del COVID Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto, avanzata dai sanitari del nosocomio, il consigliere Saija rilancia l’ipotesi di provvedere, in tempi rapidi, a riconvertire l’attuale struttura covid in una struttura ospedaliera di base, con un’area destinata alla cura del patologia da Coronavirus ed una “zona verde”, dedicata ai pazienti no-covid, in cui si possa dare assistenza a tutte le altre patologie con una dotazione possibile fino ad 80 posti letto. “Si tratta di una percorso auspicabile per evitare gravi ricadute sul bisogno di salute dei cittadini del distretto di Barcellona (quasi 70.000) – continua Saija – davanti alla crisi economica che renderebbe impossibile affrontare ulteriori costi di viaggio per i vari ospedale della provincia”.

Il consigliere del PD sostiene sollecita poi un ruolo di polo d’eccellenza per il reparto di Malattie Infettive: “L’unità operativa del nostro presidio ospedaliero, insieme al laboratorio analisi, che dal 5 maggio è punto di riferimento provinciale per il dosaggio degli anticorpi IgG IGM, è un baluardo di difesa dalle infezioni più pericolose. Negli anni ha affrontato le emergenze nel 2003 della SARS e nel 2009 dell’H1N1, oltre ad essere centro di riferimento per l’HIV e l’epatite. Adesso in pochi giorni è diventato fondamentale per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Chi come me conosce il personale e sa il legame profondo tra tutti i dipendenti ed il reparto, ma anche chi si è recato in ospedale ed ha visto il volto stanco, ma determinato non può che elogiarli. Mi sento di ringraziarli pubblicamente a nome di tutta la città, dagli operatori socio sanitari ai responsabili dei vari reparti, non solo di Malattie infettive ma di tutto l’ospedale. Per questo non si perda l’occasione di trasformare il reparto di Malattie infettive in eccellenza, realizzando al più presto due camere a pressione negativa per ricoveri in totale isolamento”.