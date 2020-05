L’Università di Catania dona 100 litri di igienizzante per le mani al Comune di Barcellona

L’Università di Catania ha donata al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto una fornitura di soluzione igienizzante. L’amministrazione comunale ringrazia il dipartimento di scienze chimiche e del farmaco dell’Ateneo catanese, in particolare i professori Purrello e Pegnatello e i loro teams che, con spirito di collaborazione, mettono a disposizione la propria professionalità e competenza.

“La sinergia e la collaborazione sviluppatasi con l’Università – si legge in una nota – è la dimostrazione del funzionamento eccellente dei processi organizzativi e solidali tra gli enti, che nei momenti emergenziali danno un valore aggiunto alla capacità di risposta ai cittadini”. La consegna del prodotto igienizzante è avvenuta grazie al Consigliere Alessandro Nania, legato da motivi di amicizia con alcuni ricercatori del dipartimento.

L’amministrazione ha ringraziato la Protezione Civile Regionale che ha fornito l’alcool per la produzione della soluzione, ed in modo particolare la protezione civile di Barcellona Pozzo di Gotto, Anpas Club Radio CB, per il lavoro che sta svolgendo in questo particolare momento.

L’iniziativa universitaria ha posto in evidenza l’importanza della pratica di igienizzazione delle mani quale arma per sconfiggere il covid-19. Si auspica quindi che tale pratica faccia parte delle abitudini quotidiane dei cittadini anche dopo l’emergenza.