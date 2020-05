Consegnati i nuovi locali alla Casa di Francesco: serviranno anche per il banco alimentare

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha concesso in comodato d’uso all’associazione “La casa di Francesco” i locali di via Gentile a Sant’Antonino. L’immobile si trova al piano terra delle nuove case popolari e la convenzione ha durata annuale, rinnovabili anche per gli anni successivi. Il canone simbolico pattuito è di 100 euro al mese. L’associazione provvederà alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei locali, mantenendoli in condizioni di efficienza.

Stamattina si è svolta la consegna ufficiale da parte del vice sindaco Filippo Sottile e dell’assessore Antonio Raimondo, in rappresentanza del Comune, alla legale rappresentante dell’associazione Antonella Scarpaci. L’associazione ha richiesto i locali per svolgere attività di accoglienza ed ascolto, insieme ai servizi di sostegno scolastico, orientamento alla ricerca di lavoro e alla prima assistenza medica e legale. Nella nuova sede, “La Casa di Francesco” potrà anche effettuare la distribuzione di generi alimentati ai bisognosi, dopo che è stata recentemente ammessa al programma del Banco Alimentare, con 400 beneficiari indigenti, prevalentemente minori.