Noicisiamo chiede la riapertura del mercato settimanale

Il consigliere comunale del gruppo #Noicisiamo Salvatore Imbesi ha chiesto con un’interrogazione la riapertura anche del mercato settimanale del sabato.

“Leggendo l’ultima ordinanza del Sindaco Materia – scrive – ho appreso con soddisfazione della riapertura del cimitero comunale a partire dal prossimo 7 maggio. Ho però rilevato che nulla viene stabilito in merito alla revoca della sospensione del mercato settimanale del sabato. A mio modesto avviso, il nostro mercato ha una conformazione tale da garantire un ingresso e un’uscita in due punti differenti. Aspetto che faciliterebbe (e non poco) il contingentamento degli accessi. Tenuto conto delle difficoltà che tanti ambulanti stanno subendo per il blocco dell’attività, sarebbe auspicabile una riapertura con alcune precauzioni, consentendo ad esempio la vendita dei soli prodotti alimentari, quantomeno per favorire la ripresa delle attività lavorative per i nostri produttori agricoli e per gli ambulanti”.