Museo Epicentro, rinviata la premiazione della X edizione di ‘Poesia Circolare’

La direzione Museo Epicentro informa gli autori e gli amanti della cultura che la X Edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2020 verrà rinviato. “Data la situazione d’emergenza sanitaria nazionale e internazionale del coronavirus, – ha dichiarato Nino Abbate – in base alle disposizioni emanate dal governo per qualsiasi evento pubblico sul territorio, rinviamo la premiazione della X Edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2020 prevista per il 23 maggio 2020 nella ex chiesa di San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto, a data da destinarsi. Sicuri della vostra comprensione, ci auguriamo che la situazione si risolva nel migliore dei modi per tutti”.