Fase 2 a Barcellona, l’ass. Munafò: “Rispettiamo le regole, non è un libera tutti”

La fase 2 è iniziata a Barcellona Pozzo di Gotto, come in tutta Italia, nel segno di un incremento degli spostamenti più o meno giustificati da motivi di necessità. Molti di coloro che per due mesi hanno mantenuto un sostanziale isolamento domestico hanno voluto riassaporare il piacere di una camminata sul lungomare di Spinesante o la gioia di rivedere genitori e parenti che per settimane hanno seguito per lo più attraverso telefonate e videochiamate.

L’assessore comunale Nino Munafò, nel fare il punto del primo giorno di parziale sblocco dal lockdown, ha sottolineato la necessità di non abbassare la guardia e di rispettare le norme di distanziamento e il divieto di assembramento. “Abbiamo già notato qualche comportamento non corretto da parte di alcuni cittadini, soprattutto sul lungomare di Spinesante. Per questo raccomando di mantenere sempre la mascherina davanti alla bocca, di utilizzare gli igienizzati e di mantenere il distanziamento sociale. In relazione alla mascherina sottolineo che c’è l’obbligo di indossarla in pubblico e chi non ce l’ha è passibile di sanzione fino a 500 euro. L’emergenza non è finita, ma è solo iniziata un’altra fase di graduale riapertura, con la possibilità di abbandonare alcune abitudini degli ultimi mesi, prima fra tutte la limitazione negli spostamenti esterni alla nostra abitazione. Dobbiamo, però, essere consapevoli tutti quanti che il pericolo non è scampato. Proprio in questa fase le aree del paese come la nostra, dove per fortuna il contagio è stato limitato a pochi casi, diventano una preda perfetta per il Coronavirus. Pochi di noi hanno, infatti, prodotto gli anticorpi per considerarsi immuni dal contagio e, quindi, qualora ci fosse una nuova recrudescenza della pandemia, proprio nella zone meno colpite nella prima fase si potrebbe registrare un’escalation dei contagi a cui non vorremmo mai assistere”.

“Noi, molto più dei territori che hanno sperimentato gli effetti devastanti della pandemia negli ultimi due mesi, dobbiamo stare attenti in questa fase di riapertura. Anche la scelta delle istituzioni – continua Munafò – di adottare ordinanze per un periodo di due settimane è legata alla necessità di verificare il rispetto delle misure di contenimento e l’efficacia delle stesse sulla limitazione dei contagi. Se in questi quindici giorni, fino al 18 maggio, i dati dovessero registrare un nuovo aumento dei casi positivi al Covid-19 si potrebbe tornare indietro e ripristinare le misure più restrittive che tutti noi abbiamo subito durante il lockdown, con effetti devastanti anche sotto il profilo economico e sociale. Non vogliamo arrivare a questo punto e, quindi, ci affidiamo al senso di responsabilità di tutti per scongiurare questa ipotesi”.