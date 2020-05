E-commerce, ecco perchè conviene. L’intervista all’ideatore di commerciovirtuoso.it

L’e-commerce, modalità di commercio di beni, servizi e prodotti che viene effettuata attraverso la rete internet, ha dei molteplici vantaggi. A trarne benefizio, di solito sono soprattutto le aziende che usufruiscono, così, di grandi potenzialità di questo strumento, quali:

la possibilità di proporsi ad un pubblico sempre più ampio, incrementando la quantità dei clienti;

la capacità di contenere i costi di gestione che richiederebbe una struttura fisica come un negozio.

Ma anche chi ha già un negozio fisico e non può vendere perchè i DPCM dovuti alla pandemia da Covid-19 impongono la chiusura, può trarne profitto. Come? Lo abbiamo spiegato grazie al contributo di Gabriele Conti Taguali, che la scorsa settimana ha presentato il progetto ‘Commercio Virtuoso’ che si sta espandendo a macchia d’olio sul nostro territorio e che non ha confini geografici, ma solo alcuni pregiudizi da abbattere, soprattutto trai protagonisti del settore.

gabriele@commerciovirtuoso.it

https://commerciovirtuoso.it/