Crollano i contagi in Sicilia, 12 positivi su oltre 4 mila tamponi

Sono confortanti i dati del quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 5 maggio), in merito all’emergenza #Coronavirus. Su 4.140 tamponi esitati solo 12 sono risultati positivi al Covid-19, con un record che non deve comunque far abbassare la guardia

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 91.306 su 82.079 persone: di queste sono risultate positive 3.267, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (0), 818 sono guarite (+9) e 247 decedute (+3).

Degli attuali 2.202 positivi, 393 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 26 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.809 (+10) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 127 (14, 24, 11); #Catania, 685 (84, 239, 88); #Enna, 294 (117, 95, 29); #Messina, 373 (74, 126, 52); #Palermo, 397 (60, 95, 29); #Ragusa, 54 (3, 33, 7); #Siracusa, 111 (37, 99, 25); #Trapani, 92 (4, 42, 5).