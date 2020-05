Un caffè con… l’ass. Angelita Pino e Bernardo Dell’Aglio: Il mondo della cultura non si è fatto fermare dal Covid-19

Torna l’appuntamento con la rubrica “Un caffè con… 24live”. Vi proponiamo due interviste che mettono al centro il mondo dell’associazionismo culturale barcellonese, tra i più attivi nel comprensorio tirrenico.

Abbiamo voluto, infatti, raccontare l’emergenza Coronavirus attraverso le iniziative dell’assessorato comunale alla Cultura, con l’intervento dell’assessore Angelita Pino, e quelle del Network delle associazioni culturali di Barcellona, rappresentato dal coordinatore Bernardo Dell’Aglio. Con i due interlocutori abbiamo guardato avanti, alla fase 2 dell’emergenza Covid-19 ed al ruolo che dovrà avere anche l’associazionismo culturale nel far ripartire la comunità barcellonese. Da entrambe le parti, nonostante le comprensibili diversità di vedute, c’è la consapevolezza di dover collaborare insieme, istituzioni ed associazioni del territorio, per fare della cultura un volano di sviluppo economico, sfruttando i beni artistici ed architettonici materiali ed immateriali che Barcellona Pozzo di Gotto ha sempre avuto e che fino ad oggi non ha saputo sfruttare al massimo della sue possibilità, La città del Longano, per la sua posizione strategica, può entrare a pieno titolo nel circuito del turismo culturale siciliano, che tanto si è sviluppato in questo ultimi anni. Buona visione.