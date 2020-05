La solidarietà trasversale per l’intimidazione all’ass. regionale Ruggero Razza

La risposta delle istituzioni all’intimidazione nei confronti dell’assessore Ruggero Razza è stata forte ed unanime.

All’esponente politico della giunta Musumeci è stato recapito un messaggio con minacce di morte, facendo riferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Noto, in provincia di Siracusa. A Razza veniva imputato nel testo l’avvio del processo di depotenziamento della struttura. “Assessore ci auguriamo di vero cuore che non prenda alla leggera questo scritto – si legge tra le righe della lettera – altrimenti la aspetta una bella bara, peccato perchè lei è molto giovane. Ma vivere sta solo a lei…”.

Tra i primi ad esprimere solidarietà è stato il presidente Nello Musumeci: “La piena e convinta solidarietà mia e di tutto il governo regionale all’assessore Ruggero Razza per la ignobile minaccia subita. Se qualcuno pensa, con questi metodi, di frenare l’azione di riordino e di bonifica portata avanti da Razza nel mondo sanitario siciliano ha sbagliato tempo e obiettivo. Spero tanto che gli inquirenti possano fare presto chiarezza sulla identità di questi vili e pavidi personaggi”.

I deputati regionali di DiventeràBellissima, Alessandro Aricò, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo, Giusi Savarino e Giuseppe Zitelli, hanno espresso la loro vicinanza. “Conoscendolo bene siamo certi che Ruggero Razza non si farà intimidire da queste vili minacce, ma anzi continuerà con immutato coraggio e rigore nell’azione di rinnovamento della Sanità siciliana, all’insegna della trasparenza e della legalità. All’amico Ruggero vanno non solo la nostra convinta solidarietà ma anche il nostro pieno sostegno. L’auspicio è che gli inquirenti facciano luce prima possibile sugli autori di questo ignobile gesto”.

Il gruppo della Lega, con il capogruppo Antonio Catalfamo, ha manifestato la sua solidarietà: “Sosterremo in ogni sede la nostra vicinanza all’Assessore e condanniamo fermamente atti vili come questi che devono far riflettere i siciliani. L’impegno del governo regionale e le scelte sin qui adottate sono state mosse da grande senso istituzionale e responsabilità politica. Se la criminalità protesta vuol dire che si sta agendo sulla giusta rotta. Questi metodi però non devono essere consentiti, bene ha fatto l’Assessore Razza a denunciare questi accadimenti vergognosi. Massima solidarietà da parte di tutto il gruppo Ars della Lega Sicilia.”

La vicinanza di Forza Italia è stata espressa a nome del partito dall’europarlamentare Giuseppe Milazzo. “Solidarietà all’assessore Razza per il vile attacco ricevuto. Un gesto gravissimo, che però sono certo non scalfirà minimamente il buon operato sin qui da lui condotto nella lotta contro il Coronavirus. Pieno appoggio anche al Presidente della Regione, Nello Musumeci, il quale si sta distinguendo per fermezza e competenza, in un momento storico delicato e non facile come quello che stiamo vivendo”.

I tre deputati del gruppo parlamentare Ora Sicilia, Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Pippo Gennuso, hanno manifestato la loro solidarietà. «Ignobili e gravissime. Non possiamo definire diversamente le intimidazioni, di cui abbiamo appreso oggi pomeriggio attraverso gli organi di stampa, indirizzate all’assessore alla Sanità Ruggero Razza. Gesti del genere vanno condannati e stigmatizzati con fermezza e determinazione. Nessun indirizzo politico e nessuna azione amministrativa possono rendere nemmeno minimamente giustificabili reazioni prodotte attraverso minacce di morte e una linea espressiva intrisa di violenza: fenomeni di una “sottocultura” che, purtroppo, evidentemente in Sicilia non è stata ancora definitivamente debellata”.

La stessa vicinanza è stata manifestata dal direttore generale dell’ASP Messina, Paolo La Paglia: “A nome di tutto il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, e a titolo personale, esprimo vicinanza e solidarietà all’Assessore Regionale della Salute Avv. Ruggero Razza per il vile gesto di intimidazione subito. L’opera di “risanamento” della sanità siciliana posta in essere dall’Assessore Razza e dal Governo Musumeci non subirà alcun rallentamento”.