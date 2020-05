Il numeri di aprile del Pronto soccorso di Barcellona, solo il 15% sono stati pazienti Covid: possibile lo sdoppiamento del presidio Covid/noCovid

Il pronto soccorso del Covid-Hospital di Barcellona nel mese di Aprile ha riscontrato solo 15 per cento dei pazienti positivi al Coronavirus. Su 67 accessi al pronto soccorso sono risultati positivi per fortuna solo in 10, poi ricoverati nei reparti specialistici di Barcellona.

Altri 17 pazienti no Covid sono stati trasferiti dal personale del presidio presso altri ospedali, mentre le ambulanze del 118 ha portato a Barcellona 42 pazienti, di cui 6 sono risultati poi positivi e ricoverati in sede. Tutti gli altri sono stati negativi.

Il pronto soccorso di Barcellona, su cui dovrebbero convergere tutti i casi sospetti da Covid-19 della costa tirrenica, ha quindi lavorato quasi esclusivamente operato su pazienti risultati poi no-Covid. La grande preoccupazione degli operatori sanitari di altri presidi e dei soccorritori del 118, davanti anche ai minimi sintomi di contagio hanno prodotto nei freddi numeri una serie di accessi impropri, causati probabilmente proprio dal timore di una diffusione dell’epidemia.

Sulla base degli ultimi dati, si aprono le possibilità per accogliere le istanze dei sanitari di Barcellona in merito allo sdoppiamento del presidio, tra area Covid e area no-Covid. Lo conferma anche il responsabile aziendale area medica Uil FpL Paolo Calabrò: “Credo che si stiano creando le condizioni per una riconversione dell’ospedale di Barcellona con il ripristino dei servizi e delle unità operative trasferite in questi mesi d’emergenza a Milazzo. A Barcellona ci sarà uno spazio più ampio per il reparto di malattie infettive, ma con un percorso distinto per i covid o sospetti covid. Si ha la fortuna che la struttura, con qualche piccolo aggiustamento, permetterà questa distinzione di percorsi in massima sicurezza”.