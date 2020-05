Barcellona, confermata l’apertura del cimitero da giovedì 7 maggio

Il Cimitero comunale, come anticipato da 24live, sarà riaperto ai visitatori a partire da giovedì 7 maggio 2020 con gli ordinari orari d’ufficio.

Il sindaco Roberto Materia, con l’ordinanza 34, ha affidato al Dirigente del V Settore di adottare le misure organizzative utili ad assicurare modalità di accesso contingentato funzionale ad evitare assembramenti di persone e il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro. Analoga raccomandazione è stata rivolta anche ai visitatori che da giovedì torneranno a rendere visita ai loro defunti.

Con la stessa ordinanza è stata confermata nella giornata della domenica ed in quelle festive la chiusura al pubblico, in tutto il territorio comunale, gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle farmacie, delle edicole e degli esercizi di commercio al dettaglio di fiori e piante (fioristi). E’ obbligo dei gestori quello di assicurare l’accesso dell’utenza con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, anche gli esercizi di cui sopra dovranno essere chiusi.

Domenica e festivi è consentito il servizio di consegna a domicilio, nonché la cessione per asporto dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.