Numeri stabili anche oggi in Sicilia, ma i contagi non si fermano: un nuovo decesso in provincia di Messina

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 3 maggio), in merito all’emergenza #Coronavirus, conferma il trend dell’ultima settimana, ma non c’è il tanto atteso blocco dei contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i nuovi positivi su 1603 tamponi esitati.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 85.955 su 78.409 persone: di queste sono risultate positive 3.240, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.203 (+17), 795 sono guarite (+8) e 242 decedute (+2).

Degli attuali 2.203 positivi, 412 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 29 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.791 (+31) sono in isolamento domiciliare.

La divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 124 (16, 24, 11); #Catania, 688 (88, 228, 86); #Enna, 296 (119, 93, 29); #Messina, 374 (76, 124, 51); #Palermo, 390 (64, 93, 28); #Ragusa, 55 (5, 31, 6); #Siracusa, 115 (40, 95, 24); #Trapani, 92 (4, 42, 5).

Il coordinamento per l’emergenza di Messina ha sottolineato che nel bollettino regionale è stato riportato, per mero errore materiale, un decesso in più a Messina. Sono quindi 51 i morti messinesi, dopo l’ultima vittima, una donna di 76 anni, tra gli ospiti della casa di riposo “Come d’incanto” che era ricoverata all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona. Si tratta del 28esimo decesso tra gli ex ospiti della struttura per anziani messinese.