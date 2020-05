Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello dell’autodichiarazione per giustificare gli spostamenti a partire da domani 4 maggio. Sarà possibile utilizzare il precedente modello, barrando le voci non più in vigore, dopo l’ultimo dpcm del Governo Conte, dove si faceva riferimento ai trasferimenti in comune diverso ed alle giustificazioni sugli spostamenti per stato di necessità all’interno dello stesso comune.