Bando di concorso del Gal Tirrenico, riservato agli studenti, per un nuovo brand

Il G.A.L. Tirrenico “Mare monti e borghi” ha indetto un bando di concorso per l’elaborazione di un nuovo BRAND del Presidio Ambientale Tipico Siciliano. Il concorso d’idea è riservato a studenti, diplomati e universitari, con scadenza fissata il 30 maggio 2020.

L’obiettivo principale del concorso di idee è quello di ideare il logo del Presidio Ambientale Tipico Siciliano identificato nel territorio del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi, che verrà utilizzato quale segno distintivo del Marchio d’Area Collettivo Tipico del Presidio Ambientale.

“Il Marchio – secondo quanto previsto nel bando – deve avere una potenza di comunicazione interna per incentivare l’aggregazione tra tutti gli attori del territori. Tutti devono sentirsi rappresentati dai valori del logo che verrà creato, devono percepire questo come una vera opportunità per aumentare la competitività e per migliorare grazie al confronto. Il Presidio Ambientale Tipico Siciliano sotteso dal GAL Tirrenico deve riuscire a comunicarsi in Italia in modo strutturato, ma anche all’estero (per esempio in Fiere internazionali), attraverso un brand comune capace di comunicare il territorio, la sua collocazione geografica strategica, la qualità dei prodotti, la tipicità del territorio, la capacità di produzione e tradizione, ma allo stesso tempo modernità e sicurezza”.

Potranno partecipare al concorso: