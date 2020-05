Le proposte della Lega nella finanziaria regionale: “Una legge che fa bene alla Sicilia”

Il capogruppo della Lega all’ARS Antonio Catalfamo ha commentato con soddisfazione i provvedimenti approvati con la legge finanziaria dall’Assemblea Regionale Siciliana. Alcuni di questi sono stati proposti e sostenuti dal gruppo che rappresenta e composto anche dai deputati Maria Anna Caronia, Orazio Ragusa e Giovanni Bulla.

Tra le misure approvate con il contributo dalla Lega ci sarebbero: – un fondo per il ristoro di premialità pensato per il personale sanitario e fino a 1.000 euro al mese; – la creazione di una riserva a valere sul fondo dedicato all’istruzione a favore delle scuole paritarie e l’introduzione di un bonus rette scolastiche asili nido; – un fondo di 7 milioni di euro come contributo per il pagamento dei canoni di affitto per gli studenti fuori sede; – l’emendamento che consente ai comuni in esercizio provvisorio deroga alla legge per poter accedere – derogando appunto ai vincoli di bilancio – agli aiuti regionali per le famiglie; – assegnati poi dieci milioni di euro a sostegno dell’editoria e ai giornali, un fondo di venti milioni di euro per tutto il comparto florovivaistico; – un fondo da 40 milioni di euro per la conversione delle aziende siciliane del comparto tessile per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI); – è stato poi salvaguardato il Furs, il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo, stanziando le stesse somme dell’anno scorso, prevedendo una quota per nuove eventuali esigenze; – i lidi balneari, grazie alla proposta fatta dalla Lega, non pagheranno il canone demaniale per il 2020; – un fondo da 3 milioni di euro è stato stanziato per le imprese che lavorano nella filiera del sughero; – un sub-emendamento ha esteso poi il fondo di 4 milioni di euro agli artigiani, quindi anche a parrucchieri, bar e ristoranti come forma di indennizzo per la chiusura prolungata (serviranno per la riapertura e per le spese di messa in sicurezza igienica dei locali).

“E’ stata proposta – afferma Catalfamo – una riserva per salvaguardare i fondi europei che riguardano le strategie di rilancio dei Comuni tramite i Gal siciliani mentre un altro emendamento ha permesso di velocizzare gli iter degli aiuti alle imprese entro un massimo di 20 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria. Con un emendamento i Comuni che accedono al fondo perequativo di cui all’Art. 9, potranno concedere il suolo pubblico gratuitamente e fino al doppio della cubatura a chi ne farà richiesta. E’ stata approvata anche la riserva di due milioni di euro dall’Art. 9 della che crea un fondo ad hoc per gli enti locali da 300 milioni di euro: una parte, grazie all’emendamento sostenuto dalla Lega, andrà ai Comuni che nel 2019 hanno superato le 500 mila presenze turistiche”.

“Sarà una finanziaria che farà bene all’economia siciliana – commentano i deputati regionali della Lega – pensata per tutti i comparti produttivi e per le famiglie. La collaborazione con il governo Musumeci è stata oculata e produttiva: le nostre proposte divenute legge si aggiungono a quelle della maggioranza per il bene della Sicilia. Ancora una volta la Lega dimostra di essere vicina ai cittadini con proposte concrete e mirate all’economia reale della nostra Isola.”