Il cimitero a Barcellona resta chiuso almeno fino al 18 maggio, ingresso solo per i funerali con 15 persone

L’amministrazione comunale ha chiarito i dubbi sollevati dai cittadini, dopo la pubblicazione di un’ordinanza in cui non si faceva riferito alla possibilità o meno di accedere al cimitero.

L’assessore Nino Munafò ha specificato che il cimitero resta chiuso al pubblico almeno fino al 18 maggio. Sarà consentito solo l’accesso al luogo sacro in occasione dei funerali per i 15 parenti che possono partecipare alle esequie, come previsto dall’ultimo dpcm nazionale.

Nella stessa ordinanza per un refuso è stato indicato che possono restare aperte nei festivi le farmacie di turno, mentre l’apertura è consentita a tutte le rivendite di medicinali.