Barcellona, pronta la cabina di regia per il sostegno alle fasce più deboli

L’amministrazione comunale sta per attivare la rete di sostegno alle fasce più deboli. Sarà costituita da associazioni, enti del terzo settore e parrocchie, che firmeranno uno schema di convenzione al fine di regolare in modo chiaro, certo e trasparente i rapporti. Il testo è stato elaborato dagli uffici comunali.

Si tratta di un passaggio successivo all’attività del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha attivato alcune misure sinergiche con gli Enti e gli altri soggetti del volontariato per operare a tutela delle fasce più fragili della popolazione.

“Il Comune – come si legge in un comunicato – già dalle prime fasi della vicenda ha provveduto a rispondere a queste esigenze distribuendo generi alimentari a semplice richiesta in modo da evitare che si potessero verificare casi di vera e propria emergenza alimentare, per procedere quindi – come ampiamente noto – ad avviare l’assegnazione di buoni spesa, utilizzando a tal fine le risorse assegnate dal Governo. Alla rete hanno partecipato, comunque, pressoché tutti i soggetti del volontariato che operano nel territorio del comune. Terminata la fase della prima verifica delle istanze relative ai buoni spesa è tempo di fare un primo bilancio dell’attività svolta dall’ente, utile ad informare la Città di quanto si è fatto sin qui. In questi giorni sono già state valutate ed esitate positivamente 655 domande ed erogati buoni spesa alle famiglie in difficoltà per un importo complessivo di € 126.500,00. A questa misura si aggiunge la distribuzione di più di 1000 pacchi spesa a circa 450 famiglie, le quali hanno ricevuto tutte almeno due consegne. Tutte le provvidenze sono state distribuite con la preziosissima collaborazione delle parrocchie e del volontariato, tra cui l’Anpas-Club Radio CB e la Croce Rossa Italiana che si sono fatte carico di raggiungere materialmente ciascuna famiglia assegnataria, con tempi medi di consegna entro le 24/48 ore dalla richiesta. Nello stesso tempo il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha provveduto a sanificare per 2 volte l’intero territorio comunale, mentre interventi analoghi sono stati disposti all’interno degli uffici comunali e in alcuni edifici pubblici; prossimamente si provvederà ad analoghi interventi in edifici che accolgono altre istituzioni pubbliche. Inoltre, sono state attivate una serie di iniziative di assistenza ai soggetti più esposti al contagio, una su tutte la realizzazione di mascherine da parte di privati. Le iniziative continueranno nelle prossime settimane, con una sinergia sempre più stretta con le Parrocchie e gli altri soggetti del volontariato”.

Il Comune ha inoltre adottato anche l’ordinanza sindacale n. 33 che stabilisce misure di contenimento del contagio da coronavirus ulteriori rispetto a quelle già fissate dai provvedimenti nazionali e regionali. L’ordinanza produrrà effetti dal 4 al 17 maggio 2020. Poche novità rispetto ad oggi con lo spostamento alla 19 dell’orario di chiusura delle attività commerciali durante la settimana.