24liveSchool, il vero senso della vita con una filastrocca “a staffetta” scritta dai ragazzi

Stiamo vivendo un momento storico molto triste in cui non abbiamo la libertà di fare tante cose: non si può uscire di casa, tanti negozi sono chiusi, non possiamo vedere i nostri amici e non si può neanche andare a scuola.

Dal 5 marzo, infatti, in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le attività didattiche sono state sospese per evitare la diffusione del coronavirus. Ma la scuola non ha smesso di operare e noi alunni siamo riusciti a rimanere uniti anche se distanti. Per fortuna esistono delle piattaforme su Internet che consentono di creare delle classi virtuali. Noi, a dire il vero, l’avevamo iniziata ad usare già da prima ma adesso si è rivelata fondamentale per continuare ad imparare e a stare insieme.

Proprio sulla nostra classe virtuale io e i miei compagni abbiamo letto una poesia di Roberto Piumini, celebre autore per bambini, originario di Brescia, una delle città più colpite dalla pandemia. Questa poesia è stata scritta da Piumini su richiesta dell’Istituto Humanitas di Milano per spiegare quello che sta succedendo ai bambini in modo chiaro ma senza spaventarli.

Abbiamo dunque pensato di scrivere anche noi una filastrocca per tirare fuori le nostre emozioni, però l’abbiamo scritta a “staffetta”: collegati sulla nostra classe virtuale abbiamo lavorato insieme e ognuno di noi ha scritto un verso.

Per noi è stata una bella esperienza che ci ha fatto sentire uniti nonostante le difficoltà di questo momento e ve la proponiamo sperando che piaccia anche a voi.

Filippo DA CAMPO

I A Rodì Milici Istituto Comprensivo “Capuana”