La rianimazione al Covid di Barcellona, consegnati due quadri di isolamento.

Proseguono i lavori per l’allestimento dei 10 posti letto di terapia intensiva al Covid Hospital di Barcellona. Sono stati consegnati e montati dalla ditta Di Luca Antonino di Rocca di CapriLeone dei due quadri di isolamento, essenziali per la messa in opera dei posti letto. La strumentazione, bloccata a Catania, è stato trasportato a Barcellona grazie alla disponibilità a titolo gratuito della Celertrasporti, con il titolare Giuseppe Lucchesi, che si è fatta carico della spese. La consegna dei lavori è prevista all’inizio di maggio, grazie alla sinergia tra Ufficio tecnico dell’Asp, con il geometra Ialacqua, la ditta Di Luca, la Celer Trasporti e la ditta di manutenzione del presidio.