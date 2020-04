Parrucchieri e centri estetici anche a Barcellona chiedono di riaprire già dal 4 maggio

Sono numerosi i parrucchieri ed i centri estetici della città del Longano che hanno aderito alla petizione online con cui si chiede al presidente del consiglio Giuseppe Conte di anticipare l’apertura al 4 maggio.

“Siamo pronti ad accettare tutte le prescrizioni che il Governo e le autorità sanitarie riterranno opportuno per garantire la sicurezza degli utenti, così da consentire la riapertura già dalla prossima settimana, senza attendere il mese di giugno. Siamo categorie da sempre attente all’igiene e alla pulizia e riteniamo che le nostre attività non sono nelle condizioni di poter sopportare un altro mese di chiusura totale. Possiamo organizzare il nostro lavoro in sicurezza, adottante tutte le precauzioni, con presidi per i nostri dipendenti e per i clienti, dalle mascherine alle asciugamano monouso, dai gel igienizzanti e sanificanti al contingentamento dei clienti. Riteniamo importante avviare un confronto con chi dovrà assumere la decisione in merito alla riapertura di centri estetici e parrucchieri. Il nostro vuole essere un grido di aiuto e chiediamo al Governo di riconsiderare la possibilità di lasciarci tornare al nostro lavoro già dal 4 maggio”.