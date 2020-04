L’occupazione del suolo pubblico a Barcellona: esenzione per un anno ed ampliamento degli spazi

L’Amministrazione comunale di Barcellona sta lavorando ad un provvedimento che sarà discussa nella prossima seduta della Giunta con cui supportare gli esercizi commerciali nella fase 2 dell’emergenza Covid-19. Tra le proposte che si stanno valutando con attenzione c’è anche l’esenzione per un anno dal pagamento della tasse di occupazione del suolo pubblico e l’allargamento degli spazi esterni di concessione per i ristoranti, bar, pub, pizzerie ed attività similari. L’idea è stata lanciata dai consiglieri sovranisti Melangela Scolaro e Alessandro Nania, che hanno presentato un’interrogazione su questa questione. “L’obiettivo – precisa il vice sindaco Filippo Sottile, con delega alla attività produttive – è quello di consentire agli esercizi commerciali di garantire il giusto distanziamento tra i clienti, così come disposto dall’ultimo decreto nazionale per concedere l’apertura al pubblico. L’idea è quello di esentare dal pagamento della tosap per i locali di effettuano la somministrazione di cibo e bevande e, se possibile, estendere l’agevolazione anche ad altre tipologia di esercizi commerciale che hanno l’esigenza di contingentare gli ingressi. Consentiremo l’opportunità di allargare gli spazi già assegnati in concessione, ove possibile nel rispetto delle norme di sicurezza, senza intralcio alla viabilità”.