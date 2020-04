Crisi del turismo, la Fisascat Cisl chiede garanzie sulla fase 2 e per i lavoratori rimasti senza impiego

La Fisascat Cisl Messina, davanti all’inevitabile crisi del settore turistico alle soglie di una stagione estiva con tante incognite, chiede alle istituzione di avviare procedura a tutela delle aziende e dei lavoratori che rischiano di rimanere senza impiego,

“Il 4 maggio potranno riaprire tanta attività, ma quante saranno quelle ricettive, turistiche e commerciali lo fanno davvero? Quante persone ci saranno? Nella provincia ci siano circa 15 mila persone che vivono di un impiego stagionale nel turismo e nel commercio e la quasi totalità non ha una prospettiva di lavoro per questa stagione, ormai già ampiamente compromessa”.

“Le Isole Eolie, Taormina e tante zone costiere e montane del messinese – sostengono Salvatore D’Agostino e Pancrazio Di Leo – sono i maggiori poli turistici siciliani, aree di riferimento per il turismo e l’economia della Sicilia e del Sud. Ma questo non interessa al Governo. A Taormina e nell’hinterland, la prossima estate, secondo le stime di Fisascat Cisl, saranno occupati tra il 15% e il 20% dei lavoratori, che comunque non potranno nemmeno maturare i requisiti necessari poi per chiedere la Naspi”.

“Ad oggi non sappiamo quante attività apriranno, ci sarà pochissimo lavoro e chi potrà lavorare sarà fortunato – continuano i rappresentanti del sindacato – Per questo riteniamo indispensabile che si ripristini la Aspi, con i 24 mesi indennizzati, o che venga ripristinata la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori del turismo. La considerazione che ad oggi c’è del nostro territorio è tutta nelle 600 euro del decreto “Cura Italia”. Una miseria, persino negata a molti lavoratori, con la quale le persone potranno pagare una bolletta o una mensilità di affitto”.

Per la Fisascat non è più una crisi economica ma un’emergenza sociale. «Non possiamo accettare questa mattanza che viene compiuta ai danni di migliaia di lavoratori e di tutte le loro famiglie. Il lockdown, sinora, ci ha impedito di manifestare, il distanziamento sociale prevederà ulteriori obblighi ma non appena possibile torneremo in piazza. Soltanto questa situazione di quarantena obbligata ci ha fermato, altrimenti oggi saremmo già a Palermo e a Roma, sotto i palazzi della Regione e del Governo, per pretendere il rispetto di quei diritti che ai lavoratori del turismo, del commercio e dei servizi vengono negati, privati anche degli ammortizzatori sociali a differenza di altri settori produttivi. La crisi sta togliendo l’impiego a migliaia di lavoratori, ma di fronte a una crisi senza precedenti siamo pronti a una lotta senza precedenti per difendere l’occupazione e soprattutto la dignità – troppe volte calpestata – dei lavoratori».