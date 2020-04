Terme Vigliatore, il consiglio comunale convocato il 30 aprile in videoconferenza

E’ stato convocato per il 30 aprile 2020 in videoconferenza il consiglio comunale di Terme Vigliatore. La presidente Emanuela Ferrara ha definito la procedura di partecipazione alla seduta. Dopo il parere negativo del segretario comunale, in mancanza di una chiara disposizione sullo svolgimento dell’attività degli organi collegiali in videoconferenza, la situazione è stata sbloccata con un’ordinanza del sindaco Domenico Munafò del 30 marzo scorso, che approvata questa modalità di partecipazione delle riunione istituzionali, nel rispetto del norme sul distanziamento.

“Ci tenevo a precisare – afferma la presidente Ferrara – che, dopo la prima richiesta di convocazione del 10 marzo, inoltrata dal gruppo Nuova Rinascita, abbiamo richiesto il parere al segretario comunale, che ha negato il via libera alla convocazione, nel rispetto delle norma in tema di contenimento del contagio ed in assenza di una procedura per la svolgimento online. Dopo l’ordinanza sindacale del 30 marzo sono stati avviati i test su diverse piattaforme per individuare un sistema digitale che consentisse a tutti i 12 consiglieri di poter partecipare alla seduta online. Abbiamo quindi definito la procedura e convocato il consiglio comunale in videoconferenza per il 30 aprile, con un ordine del giorno che accoglie la richiesta del gruppo Nuova Rinascita. Saremo tutti collegati da casa, così come accade per le riunioni di giunta in queste settimane, ed affronteremo il tema dell’emergenza Coronavirus, con un confronto sulle iniziative da adottare nell’imminente fase di ripartenza”.