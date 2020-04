Si è costituita l’associazione nazionale Carboni Attivi

Venerdì 24 è stata costituita a Barcellona Pozzo di Gotto l’Associazione Carboni Attivi, a tutela degli interessi di Imprese, Partite IVA e Liberi Professionisti.

I soci fondatori hanno deciso di dare all’associazione una vocazione nazionale, con proiezione temporale oltre COVID-19. Come Presidente del Consiglio Direttivo, è stato eletto il dr. Aurelio Coppolino. La votazione si è tenuta in videoconferenza sulla base del Decreto Legge del 17 marzo 2020 nr. 18, art. 73, comma 4 (Semplificazioni in materia di organi collegiali).

aurelio coppolino

Oltre al Consiglio, sarà presente un Comitato Scientifico, anch’esso di caratura nazionale, che si occuperà di diversi aspetti dell’organizzazione. E’ stata prevista la seguente suddivisione: Area Adesioni, Area Internazionalizzazione, Area Politiche di Genere ed Associazionismo, Area Imprese, Area Partite IVA, Area Liberi Professionisti, Area Ufficio Stampa e Area Comunicazione.

Il Presidente, attraverso il Gruppo Facebook “Carboni Attivi, ha pubblicato il seguente appello, che si può leggere al seguente link: CLICCA QUI

Per maggiori informazioni scrivere a adesioni@carboni-attivi.it