Sanitari del Covid-Hospital di Barcellona, due video per rendere omaggio al loro impegno

Si susseguono gli attestati di stima e riconoscenza per i medici ed infermieri del Covid-Hospital di Barcellona che sono in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Molti hanno scritto messaggi sui social network per dire il loro grazie, alcuni hanno affidato a 24live i video realizzati con lo stesso obiettivo. Vi proponiamo gli ultimi due arrivati in redazione. Il primo è stato realizzato Dario Parisi, con il contributo della squadra manutenzione del Covid Hospital, che ha messo insieme le immagini degli infermieri durante la fase di vestizione e in alcun momenti della loro giornata.

Il secondo è invece stato realizzato dalla Scuola Banda Musicale “Pietro Mascagni città di Milazzo”, diretta dal maestro Giuseppe Maio, originario di Protonotaro, che cercando di interpretare i sentimenti della popolazione Milazzese, ha voluto rendere omaggio a coloro che, in questo difficile momento di emergenza sanitaria da Covid-19, lottano giornalmente per la libertà di tutti.