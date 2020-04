La Uil Medici: “Nessuna polemica con il 118, collaboriamo per superare le disfunzioni”

Il responsabile aziendale UIL FpL Area Medica Paolo Calabrò chiarisce ulteriormente la sua posizione sulla gestione degli accessi da parte del 118. Dopo la nota del sindacato Snami e del direttore di C.O. di Messina 118, sottolinea come il suo intervento era dettato dalla ricerca di una produttivo confronto per migliorare il servizio.

“Dispiace che il sindacato SNAMI ed il direttore della C.O. di Messina 118 abbiano interpretato – afferma Calabrò – le considerazioni espresse dal sottoscritto, nella veste di responsabile aziendale UIL FpL area medica, come un attacco personale e non, come è nelle intenzioni, per un ennesimo tentativo di un produttivo confronto in tutte le sedi richieste, ma ad oggi mai concesso. Si ha il massimo rispetto per dei professionisti, che operano nel 118; rispetto che però, sarebbe bene, venisse ricambiato. Purtroppo i fatti sono quelli che sono ed i numeri ne sono l’evidente prova e riprova. Al di fuori di qualsiasi intento polemico, capita troppo spesso che gli orientamenti diagnostici non coincidono fra quanto dichiarato dai medici del 118 e quanto riscontrato dai colleghi del Pronto Soccorso (con ampia facoltà di dimostrazione documentale). I protocolli fanno riferimento ad indici epidemiologici e clinici, che non sempre, per vari motivi, vengono rispettati”.

“Ne consegue che non è accettabile – continua il responsabile delle UIL Medici – quanto si sostiene circa la legittimità del comportamento di Pronto Soccorso NON COVID nel non accettare pazienti che riferiscono febbre. Si sa o si dovrebbe sapere che la febbre (a volte riferita e non riscontrata) non è sintomo caratterizzante un sospetto covid, ma deve essere accompagnata da altri sintomi, inseriti anche in un contesto epidemiologico validato dall’Azienda. E cosi, purtroppo, invece del covid ci si trova di fronte a patologie di tutt’altra eziologia con difficoltà estreme nel trasferimento verso gli ospedali di competenza. Dispiace constatare che dinanzi a “reticenze“, cosi definite, il medico del 118, come si è verificato tante volte, documentalmente dimostrabile, invece di segnalare a chi di competenza atteggiamenti o comportamenti difformi, pensa di risolvere il problema portando il paziente “non accettato” da altri P.S. a quello di Barcellona P.G.”.

“Corre l’obbligo di smentire – conclude Calabrò – in maniera categorica che gli altri Pronto Soccorso non siano dotati di tampone e di DPI (basta richiederli se sprovvisti). Certamente si auspica una collaborazione fra tutti i vari attori di un percorso non sempre facile, collaborazione che non può prescindere dal chiarire e dal correggere disfunzioni ed incomprensioni, se fatte reiteratamente presenti, ma dinanzi alle quali, come purtroppo si è verificato anche in epoca ante covid 19, non si è tenuto mai conto. Con queste precisazioni, doverose, si intende chiudere la vicenda, rifuggendo da qualsiasi tono polemico, senza però ricordare che i rischi di contagio di un paziente covid in un ospedale non covid sono identici a quelli di un paziente non covid in un ospedale covid”.