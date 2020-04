La festa sui social in onore di San Francesco di Paola

Cresce sempre di più il successo del gruppo Facebook #tuttoilbellodellamiacittà: identità, storia e tradizioni di Barcellona P.G. In attesa che le celebrazioni eucaristiche e le processioni possano tornare a far rivivere i tradizionali culti religiosi, nella giornata di ieri, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso l’Assessore alla Cultura Angelita Pino e l’Esperto alla Cultura ed alle Tradizioni Salvatore Scilipoti, ha voluto porre un’attenzione particolare alla festa in onore di San Francesco di Paola.

Il Santo Patrono della Sicilia e della Calabria, che è tra i più venerati al mondo, ha infatti un legame molto particolare con la nostra città, in quanto proprio nel 1464 venne in visita a Pozzo di Gotto dove vivevano i suoi parenti paterni appartenenti alla famiglia D’Alessio.

Dal momento che quest’anno non si è potuta svolgere la caratteristica processione in onore del Santo, si è deciso di far rivivere virtualmente la sua festa tramite il gruppo #tuttoilbellodellamiacittà: identità, storia e tradizioni di Barcellona P.G. che ha avuto un grandissimo successo e che ha superato i duemila iscritti.

Proprio in questo gruppo, sono stati postati molti contributi che riguardano il legame di Barcellona col Santo, le opere d’arte presenti in città in cui lo stesso è raffigurato, le sue reliquie e le processioni che si sono svolte negli anni passati.

Anche la Parrocchia di San Francesco di Paola, presieduta dal Vicario Foraneo Giuseppe Currò, ha celebrato degnamente “U Santu Patri” con una Solenne celebrazione Eucaristica, a porte chiuse, che i fedeli hanno potuto seguire in diretta su facebook e che è stata condivisa anche nel suddetto gruppo.

Dopo la Settimana Santa barcelgottese, è stato dunque possibile far rivivere anche la caratteristica festa in onore di San Francesco di Paola che si svolge in molti paesi della Sicilia e alla quale Barcellona ha sempre riservato un’attenzione particolare.

Il forte legame tra i barcellonesi ed il Santo è, inoltre, testimoniato dal bellissimo monumento in suo onore collocato sul lungomare di Spinesante e realizzato dallo scultore Maurizio Calabrò.

Sia l’Assessore Angelita Pino che il Dott. Scilipoti esprimono la loro gratitudine a quanti hanno dato il loro contributo per la crescita del gruppo social che “si sta rivelando un prezioso contenitore culturale capace di emozionare, stupire e far appassionare alla storia di Barcellona Pozzo di Gotto ed alle sue tradizioni le nuove generazioni”.