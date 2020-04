I gestori dei lidi lanciano il loro grido d’aiuto: “Non abbandonateci”

Il nuovo DPCM sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, presentato ieri del premier Giuseppe Conte, ha lasciato aperte ancora tante problematica. Tra le tante, c’è anche quella della gestione della stagione estiva e soprattutto delle modalità in cui sarà possibile frequentare le spiagge italiane. I gestori dei lidi balneari della Sicilia attendevano notizie chiare sui tempi e sui modi di possibile apertura, anche perchè investire sull’allestimento delle struttura senza avere certezza sull’effettivo svolgimento della stagione rappresenterebbe il rischio che non si possono assumere, un danno che si aggiungerebbe alla beffa. A farsi portavoce di tanti concessionari di lidi del golfo tra Tindari e Milazzo è Fracesco Scardino, assessore al turismo del Comune di Oliveri e titolare di un noto lido del borgo balneare.

“Mancano poco più di 40 giorni all’avvio dell’ipotetica stagione estiva, ma non ci sono ancora certezze su come, quando e soprattutto se si potrà ripartire. Non sono ancora chiare le modalità di gestione delle spiagge e dei servizi turistici e dal governo non arrivano indicazioni certe. Siamo fermi, non sappiamo quello che potremo fare per salvare la stagione. Se salta la stagione estiva, la maggior parte delle strutture ricettive vanno in mano alle banche, tutti avranno debiti, mentre ci sono i mutui da pagare. Il nuovo Dpcm non ci dice se la stagione turistica potrà finalmente partire. Gli stabilimenti balneari e tutte le attività stagionali si trovano ad affrontare molti problemi legati alle misure di sicurezza. Al momento nessuna certezza, e quando decideranno di darci delle linee guida, ci sarà ancora tempo per ripartire. Ne varrà la pena? Questa è la domanda principale che ognuno di noi si fa da ieri sera”.

“È davvero sconcertante – continua Scardino – che in questo periodo difficile per l’economia italiana si continui ad assistere alla totale assenza di alcun provvedimento legislativo o amministrativo in favore delle attività stagionali e balneari, nonostante la centralità del mare sul fenomeno turistico in generale e la sua importanza per la ripartenza economica e morale del nostro paese. Tutti gli operatori del settore non vedono l’ora di ritornare non solo a lavorare, ma soprattutto a dare il proprio prezioso e determinante contributo per la rinascita non solo economica, ma anche morale del paese. Ma devono essere messi nelle condizioni di farlo”.

Spero che anche gli altri comuni e i colleghi dell’intera provincia si mobilitino

“Questo è un grido d’aiuto – conclude l’assessore – che lancio alla Regione Sicilia e al governo centrale, in difesa dell’intera categoria. Le parole di ieri sera hanno lasciato un vuoto in ognuno di noi. Parlo a nome di un’intera comunità, che del turismo basa il suo sostentamento. Lo faccio prima da assessore e poi da operatore del settore, perché per primo vivo le angosce e le preoccupazioni dei miei colleghi. Spero che anche gli altri comuni e i colleghi dell’intera provincia si mobilitino in questa direzione, così da poter essere presi in considerazione. Chiedo di ascoltarci, di tendere una mano concreta, perché alle nostre spalle ci sono anni di sacrifici di lavoro che rischiano di andare in fumo”.