Antenne 5G, la battaglia di Legambiente del Longano ottiene i primi frutti

La campagna di sensibilizzazione avviata in piena pandemia dalla Legambiente comincia a produrre i primi risultati anche nel comprensorio tirrenico.

Il comune di Novara di Sicilia ha infatti accolto l’appello lanciato dalla sezione barcellonese della Legambiente, denominata del Longano e presieduta da Carmelo Ceraolo, con cui si chiedeva ai sindaci del comprensorio di bloccare l’installazione delle antenne 5G. Con l’invito inviato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e poi a tutti i centri che ricadono nell’area di competenza della Legambiente del Longano, si proponeva l’adozione di provvedimenti preventivi “in merito all’eventuale installazione nel Proprio comune di nuove antenne Wireless le quali comporterebbero sul territorio un inevitabile incremento di elettrosmog , il tutto anche alla luce sicuramente di una mancanza di pianificazione relativa ad un regolamento comunale per il controllo dei campi elettromagnetici , di cui i comuni dovranno inevitabilmente dotarsi per procedere alla gestione in sicurezza relativamente alla nuova localizzazione nonché delocalizzazione degli esistenti“. Legambiente auspica “l’adozione di provvedimenti in cui si vieti alla luce delle incertezze l’installazione delle suddette celle in attesa di un recepimento di regolamento comunale dove non ve ne fosse , e possibilmente anche della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito. dall’Unione Europea“.

Una nota è stata inviata all’ARPA Messina ed ai Comuni di Rodì Milici, Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Merì, Castroreale, Fondachelli Fantina, Montalbano Elicona e Tripi.