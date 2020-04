La Uil Medici delusa dai procedimenti disciplinari per i sanitari, che hanno espresso in pubblico la loro preoccupazione

Alcuni operatori sanitari dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari da parte della direzione sanitaria per aver espresso pubblicamente le loro preoccupazioni dopo la diffusione della notizia della positività al tampone, che fortunatamente è stata poi smentita. Gli operatori chiesero anche l’intervento della Polizia di Stato per sollecitare un intervento di sanificazione della struttura (nella foto di repertorio).

“Esprimiamo rammarico e delusione – scrive la Uil Mediici – per le iniziative della direzione sanitaria di Barcellona, o chi per essa, che ha avviato un procedimento disciplinare contro dei lavoratori “colpevoli” di avere esternato la propria preoccupazione circa i rischi sulla propria persona e sui familiari, alla notizia della positività del tampone, poi smentita. Riteniamo che sarebbe stato più giusto esprimere vicinanza ed apprezzamento nei loro confronti per non essersi risparmiati in questa fase di duro lavoro, prestando la loro opera in condizioni comunque a rischio. In questo modo si cerca di creare momenti di ulteriore preoccupazione e di stress per i dipendenti. Non si vuole pensare che con simili iniziative si cerchi di ribaltare o di spostare l’attenzione dalle negligenze, dalla disorganizzazione e dall’approssimazione, che finora si sono registrate nella gestione dell’emergenza coronavirus. Il sindacato starà vicino in tutte le sedi ed in tutte le forme ai lavoratori sottoposti ad accertamenti disciplinari e certamente non si lascerà intimidire da iniziative al di fuori dei canoni della ragionevolezza e del buon senso. Staremo accanto ai lavoratori!”.