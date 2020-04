Il comitato di Messina del 118 chiarisce: “Seguiti tutti i protocolli per frenare il Covid-19”

Il sindaco SNAMI 118 Messina e il comitato di Messina del servizio 118 chiarisce le procedure seguite nella gestione delle emergenze in questa fase di pandemia da Covid-19. L’intervento di Bernardo Alagna, direttore del C.O. Messina 118 e dei rappresentati dal sindacato Antonino Grillo e Marcello Savasta arriva dopo la segnalazione pubblica della Uil Medici di Barcellona in merito agli accessi impropri che si sono verificati nelle ultime settimane.

“Il sistema 118 – spiegano – è formato da ambulanze medicalizzate e non medicalizzate. A queste ultime, costituite solo da autisti-soccorritori, è consentito esclusivamente di soccorre ed ospedalizzare il paziente presso il PS più vicino, COVID e NON-COVID, ove sarà compito del medico di Pronto soccorso porre una diagnosi e sarà suo carico l’eventuale trasferimento del paziente verso il nosocomio più idoneo per la patologia riscontrata. Discorso diverso va fatto per le ambulanze medicalizzate. Il medico capo equipe svolge direttamente a letto del paziente la prima valutazione clinica e pone il sospetto diagnostico, da verificare appunto tramite accertamenti specifici nelle strutture più idonee per la patologia riscontrata e non nel pronto soccorso più vicino. Ecco che, grazie ad un modello basato sul rispetto delle reti tempo dipendenti, identificato come “modello Messina”, le ambulanze medicalizzate da anni percorrono decine e decine di Km, assistendo durante il tragitto pazienti critici affetti da ictus e da infarto per portarli direttamente nelle Stroke Unit e nelle Emodinamiche, secondo protocolli condivisi, sempre in scienza e coscienza”.

“In un periodo di pandemia – continua la nota – mai affrontata prima quali sono i protocolli da applicare in un paziente febbrile nel tempo del COVID-19? Unico spunto condivisibile della nota del dottore Paolo Calabrò, è che certamente ogni paziente febbrile non può essere etichettato come COVID, ma purtroppo in un periodo di pandemia non si può così facilmente escludere che lo sia. Risultano legittime pertanto le reticenze, mai i rifiuti, dei Pronto soccorso NON-COVID a non accettare pazienti febbrili, senza un dato certo che escluda l’infezione rappresentato dal tampone faringeo. In caso di sottovalutazione si rischia di infettare, e quindi dover chiudere, tutto il reparto di primo soccorso o addirittura l’intero ospedale se il paziente è già transitato nei reparti (radiologia, medicina interna, ecc). Per evitare di ospedalizzare il virus come avvenuto in altre realtà italiane, che va sempre profuso tutto l’impegno possibile per escludere ogni ipotesi più plausibile di febbre rispetto al Coronavirus prima di porne il sospetto, ben sapendo tutti che la febbre ha una genesi multifattoriale (chirurgica, oncologica, internistica, ecc) e non esclusivamente infettiva virale COVID-19″.

Dietro ogni ambulanza del 118 c’è sempre una regia in Centrale Operativa 118

“Quello che non si percepisce – si legge ancora – è che dietro ogni passaggio di ogni ambulanza del 118 c’è sempre una regia in Centrale Operativa 118, fatta di personale qualificato, di infermieri, medici, direttori, certamente non infallibili, ma che cercano di personalizzare ogni intervento in base alle problematiche del paziente, anche mettendosi in contatto con il medico curante, gli altri pronto soccorso ed il servizio di Infettivologia dell’Ospedale di Barcellona, quando richiesto dal medico di ambulanza. Solo quando alla fine delle consultazioni l’esito raggiunto è di ospedalizzare il malato presso il Presidio di Barcellona, si è tranquilli di avere fatto ciò che andava fatto, pur rimanendo nel dubbio di aver portato in un ospedale COVID un paziente NON COVID, fino all’esito del tampone. Non possiamo però che essere certi che tutto il personale del Pronto soccorso di Barcellona prenda le giuste precauzioni per non contagiare il “nostro” paziente qualora non lo fosse. In fondo e per fortuna, il carico di lavoro per lo stesso Pronto soccorso di pazienti COVID non è certamente fuori controllo, quindi riteniamo pretestuosa la polemica di dover pure escludere dall’accesso i casi anche lievemente sospetti, proprio perchè sul territorio o in altri presidi non si riesce ad identificarli, poiché sprovvisti di ciò che oggi è il presidio indispensabile: il tampone! Certamente sarebbe auspicabile per tutti di riuscire ad avere test rapidi da distribuire a tutti i nosocomi della provincia per potere gestire al meglio questa emergenza, ma non è la realtà del momento”.

“Per concludere chiediamo personalmente al dott. Calabrò, che apprezziamo nella sua voglia di perfezionare il sistema sanitario locale, ma di cui non condividiamo né i modi né le conclusioni a cui arriva senza un confronto con le parti in causa, di collaborare affinchè nella nostra sanità territoriale ci sia una regia unica, affinchè ci siano più protocolli condivisi, più ambulanze con medico a bordo, più servizi per l’utenza efficaci, e non solo tanti articoli sui giornali che non fanno altro che incancrenire i rapporti tra colleghi, che mai come oggi hanno bisogno di collaborare per una sanità migliore, oltre al rischio di disorientare la popolazione. Ci auguriamo di non dovere rispondere ulteriormente, per l’ennesima volta, a quello che è apparso a tutti come un attacco al sistema 118 Messina, che nonostante le sue accuse vanta di essere tra i più efficaci nelle realtà italiane, nonché ad un ingiustificato allarmismo nei confronti della popolazione”.