Città Aperta chiede chiarezza alla Giunta di Barcellona sulla gestione dell’emergenza Covid-19

Il movimento Città Aperta, attraverso i due consiglieri comunali Antonio Mamì e Raffaella Campo, chiedo chiarezza e trasparenza all’amministrazione comunale di Barcellona sulla gestione dell’emergenza Covid-19.

Il gruppo politico sottolinea in un’interrogazione il mancato coinvolgimento del consiglio comunale nelle scelte della Giunta, sia sotto l’aspetto della scelte per fronteggiare la pandemia da Coronavirus su base locali, sia sulla gestione delle risorse economiche messe a disposizione di Stato e Regione per sostenere le famiglie in difficoltà.

A pochi giorni dal possibile passaggio alla fase 2 dell’emergenza, i due consiglieri chiedono di conoscere “i motivi del mancato coinvolgimento del Consiglio comunale, delle forze politiche, delle associazioni del terzo settore e delle associazioni rappresentative delle attività economiche, dei professionisti e dei lavoratori presenti sul territorio e se, e con che modalità, intende porre rimedio a tale grave mancanza“.

Città Aperta chiede poi notizia sulla proposta di “costituire apposite cabine di regia con il coinvolgimento del territorio volte a studiare soluzioni per affrontare l’emergenza attuale e futura e quando l’Amministrazione abbia intenzione di riferire al Consiglio Comunale in merito alle decisioni intraprese per fronteggiare le emergenze e alle modalità con cui sta operando, anche attraverso la convocazione di un consiglio comunale straordinario”.

I consiglieri chiedono poi “per la trasparenza di rendere pubblico il rendiconto dell’attività finora svolta, per dimostrare la correttezza dell’operato ed evitare che i possibili beneficiari degli interventi possano sentirsi discriminati e di informare la la cittadinanza circa le modalità con cui intende affrontare la fase due dell’emergenza, posto che la stessa inizierà verosimilmente tra meno di due settimane“.