La festa della Liberazione con Bella Ciao suonata dai ragazzi dell’IC di Longi

La Festa della Liberazione, in un momento così delicato per l’intero territorio italiano, è stata l’occasione per ribadire l’orgoglio di un popolo per le lotte dei partigiani. La scuola, che non si fermata neanche al tempo del Coronavirus, diventa importante per la formazione delle coscienze delle giovani generazioni.

Diventa così importante il messaggio lanciato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Longi, che comprende i residenti dei paesi nebroidei di Frazzanò, Galati Mamertino, Mirto, Longi e San Salvatore di Fitalia. Proprio in occasione della Festa del 25 aprile, gli studenti dell’Istituto, sotto la guida dal prof. Armando Percacciolo, hanno offerto un assaggio della loro bravura, suonando a distanza la canzone Bella Ciao simbolo della Resistenza, che oggi assume un significato forte e simbolico. “Allora fu la resistenza in guerra contro l’occupazione, oggi – ricordano i ragazzi – tutti insieme resistiamo dalle nostre case e combattiamo contro un virus infido, che ci ha privato della libertà, ma non ci priva di restare uniti a distanza, studiando, confrontandoci e suonando in una grande orchestra”.

La prona di questi ragazzi e la loro passione per la musica diventano così un segnale per tutti, perchè la “Liberazione” sembra più vicina.